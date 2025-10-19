19.10.2025
Смотреть онлайн Дарья Горска - Пиа Префке 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Hamburg: Дарья Горска — Пиа Префке . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Hamburg
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дарья Горска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Дарья Горска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дарья Горска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Дарья Горска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Пиа Префке - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дарья Горска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дарья Горска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Дарья Горска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дарья Горска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Дарья Горска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Пиа Префке - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Дарья Горска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Пиа Префке - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Дарья Горска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Пиа Префке - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дарья Горска - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
81%
57%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
