19.10.2025
Смотреть онлайн Сандер Йонг - Дэниел Масур 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hamburg: Сандер Йонг — Дэниел Масур, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:25 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Center Court
Challenger Hamburg
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сандер Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дэниел Масур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дэниел Масур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Дэниел Масур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Сандер Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дэниел Масур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Сандер Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сандер Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Сандер Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Дэниел Масур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Сандер Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Сандер Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Сандер Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дэниел Масур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Сандер Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Сандер Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Дэниел Масур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Дэниел Масур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Сандер Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Сандер Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Сандер Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
12
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
77%
59%
Реализация брейк - пойнтов
67%
40%
