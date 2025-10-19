19.10.2025
Смотреть онлайн Тамила Гадамаури - Matylda Burylo 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Hamburg: Тамила Гадамаури — Matylda Burylo . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Hamburg
Завершен
(6:4, 7:6)
(6:4, 7:6)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тамила Гадамаури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Тамила Гадамаури - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Matylda Burylo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Matylda Burylo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Тамила Гадамаури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Matylda Burylo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Matylda Burylo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Тамила Гадамаури - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Тамила Гадамаури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Тамила Гадамаури - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Matylda Burylo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Тамила Гадамаури - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Тамила Гадамаури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Matylda Burylo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Matylda Burylo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Тамила Гадамаури - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Matylda Burylo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Тамила Гадамаури - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Тамила Гадамаури - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Matylda Burylo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Matylda Burylo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Тамила Гадамаури - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
68%
48%
Реализация брейк - пойнтов
45%
40%
Комментарии к матчу