19.10.2025
Смотреть онлайн Жаклин Кабай Авад - Annika Schult 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Hamburg: Жаклин Кабай Авад — Annika Schult . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Hamburg
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Жаклин Кабай Авад - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Жаклин Кабай Авад - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Жаклин Кабай Авад - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Annika Schult - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Жаклин Кабай Авад - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Annika Schult - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Жаклин Кабай Авад - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Жаклин Кабай Авад - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Жаклин Кабай Авад - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Жаклин Кабай Авад - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Жаклин Кабай Авад - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Жаклин Кабай Авад - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Annika Schult - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Annika Schult - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Annika Schult - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Жаклин Кабай Авад - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Жаклин Кабай Авад - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
67%
48%
Реализация брейк - пойнтов
78%
100%
Комментарии к матчу