19.10.2025
Смотреть онлайн Louane Lutringer - Athina Schlepphorst 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boca Raton Women: Louane Lutringer — Athina Schlepphorst, Финал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:10 по московскому времени и пройдет на корте Rick Macci Tennis Center - Court 12.
МСК, Финал, Корт: Rick Macci Tennis Center - Court 12
UTR Pro Boca Raton Women
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Louane Lutringer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Athina Schlepphorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Athina Schlepphorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Louane Lutringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Louane Lutringer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Athina Schlepphorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Louane Lutringer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Athina Schlepphorst - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Louane Lutringer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Louane Lutringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Louane Lutringer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Athina Schlepphorst - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Louane Lutringer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Louane Lutringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Louane Lutringer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Louane Lutringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Athina Schlepphorst - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Athina Schlepphorst - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Louane Lutringer - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
71%
47%
Реализация брейк - пойнтов
57%
25%
