18.10.2025
Смотреть онлайн Shah/Suresh - Мондэй/Харпер 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lincoln MD: Shah/Suresh — Мондэй/Харпер, Финал . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:10 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, Финал, Корт: Stadium
Challenger Lincoln MD
Завершен
(4:6, 5:7)
(4:6, 5:7)
0 : 2
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Shah/Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Мондэй/Харпер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Shah/Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Shah/Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Shah/Suresh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Shah/Suresh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Shah/Suresh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Shah/Suresh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Shah/Suresh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Shah/Suresh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Мондэй/Харпер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
67%
84%
Реализация брейк - пойнтов
0%
29%
Игры Финал
Комментарии к матчу