19.10.2025

Смотреть онлайн Michael Kaplan - George Hakopian 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Michael KaplanGeorge Hakopian, 1/2 финала . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.

МСК, 1/2 финала, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach
Michael Kaplan
Неявка команды
(Победитель: George Hakopian)
- : -
19 октября 2025
George Hakopian
Игры 1/2 финала
02.11
США Renaud Lefevre США Dev Mangat
-
-
Неявка команды
02.11
США Siddharth Bharadwaj США Brayden Tallakson
0
2
1
1
2
2
Завершен
02.11
США George Hakopian США William Zhang
2
0
6
6
7
7
Завершен
02.11
Украина Roman Venger США Naara Shin
2
1
6
3
1
6
6
2
Завершен
01.11
Англия Стефан Купер США Rishvanth Krishna
0
2
3
3
1
1
Завершен
01.11
Бразилия Алессандро-Дамиано Вентре США Karl Kazuma Lee
1
0
2
1
Завершен
01.11
США Benjamin Berger Испания Alberto Perez Mellado
2
1
6
6
3
3
6
6
Завершен
