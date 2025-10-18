18.10.2025
Смотреть онлайн Виктория Аллен - Рафаэлле Лакассе 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Quebec City: Виктория Аллен — Рафаэлле Лакассе . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Quebec City
Завершен
(6:1, 6:1)
(6:1, 6:1)
2 : 0
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рафаэлле Лакассе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Виктория Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Виктория Аллен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Виктория Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Виктория Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Виктория Аллен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Виктория Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Виктория Аллен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Рафаэлле Лакассе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Виктория Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
78%
46%
Реализация брейк - пойнтов
42%
0%
Комментарии к матчу