18.10.2025
Смотреть онлайн Соня Жиенбаева - Мари Векерле 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Bakersfield: Соня Жиенбаева — Мари Векерле . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Bakersfield
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мари Векерле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мари Векерле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Соня Жиенбаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мари Векерле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Мари Векерле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мари Векерле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Соня Жиенбаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Соня Жиенбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Мари Векерле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Соня Жиенбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мари Векерле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Мари Векерле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мари Векерле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мари Векерле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Соня Жиенбаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Мари Векерле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Соня Жиенбаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Соня Жиенбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Мари Векерле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
50%
58%
Реализация брейк - пойнтов
30%
60%
Комментарии к матчу