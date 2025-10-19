19.10.2025
Смотреть онлайн Вивиан Волфф - Kristina Liutova 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Bakersfield: Вивиан Волфф — Kristina Liutova . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
ITF W35 Bakersfield
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
19 октября 2025
Гейм 1 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Kristina Liutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Kristina Liutova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kristina Liutova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Вивиан Волфф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Kristina Liutova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kristina Liutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Kristina Liutova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kristina Liutova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Kristina Liutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Вивиан Волфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Вивиан Волфф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Kristina Liutova - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
65%
56%
Реализация брейк - пойнтов
56%
38%
