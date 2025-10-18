18.10.2025
Смотреть онлайн Romero Gormaz/Wuerth - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Rio De Janeiro WD: Romero Gormaz/Wuerth — Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе, Финал . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Финал, Корт: Center Court
WTA Rio De Janeiro WD
Завершен
(6:4, 6:1)
(6:4, 6:1)
2 : 0
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Romero Gormaz/Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Romero Gormaz/Wuerth - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Romero Gormaz/Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Romero Gormaz/Wuerth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Romero Gormaz/Wuerth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Romero Gormaz/Wuerth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Romero Gormaz/Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Romero Gormaz/Wuerth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Romero Gormaz/Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Romero Gormaz/Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Romero Gormaz/Wuerth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Romero Gormaz/Wuerth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
59%
47%
Реализация брейк - пойнтов
56%
33%
Игры Финал
Комментарии к матчу