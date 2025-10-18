Смотреть онлайн Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - Soto/Zeballos 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Curitiba MD: Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела — Soto/Zeballos, Финал . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:10 по московскому времени и пройдет на корте Quadra Central 4.