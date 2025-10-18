18.10.2025
Смотреть онлайн Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - Soto/Zeballos 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Curitiba MD: Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела — Soto/Zeballos, Финал . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:10 по московскому времени и пройдет на корте Quadra Central 4.
МСК, Финал, Корт: Quadra Central 4
Challenger Curitiba MD
Завершен
(4:6, 5:7)
(4:6, 5:7)
0 : 2
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Soto/Zeballos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Soto/Zeballos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Soto/Zeballos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Soto/Zeballos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Soto/Zeballos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Soto/Zeballos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Soto/Zeballos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Soto/Zeballos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Soto/Zeballos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Soto/Zeballos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Soto/Zeballos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Soto/Zeballos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Soto/Zeballos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
84%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
20%
Игры Финал
Комментарии к матчу