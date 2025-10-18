18.10.2025
Смотреть онлайн Rafael Jodar - Патрик Kypson 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lincoln: Rafael Jodar — Патрик Kypson, 1/2 финала . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:40 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/2 финала, Корт: Stadium
Challenger Lincoln
Завершен
(6:3, 6:3)
(6:3, 6:3)
2 : 0
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Rafael Jodar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Rafael Jodar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Rafael Jodar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Rafael Jodar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Rafael Jodar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Rafael Jodar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Rafael Jodar
Патрик Kypson
0 побед
1 победа
0%
100%
24.10.2025
Патрик Kypson
2:0
Rafael Jodar
Статистика матча
Эйсы
7
1
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
85%
61%
Реализация брейк - пойнтов
44%
50%
Игры 1/2 финала
Комментарии к матчу