19.10.2025
Смотреть онлайн McAdoo/Okutoyi - Akli/Cayetano 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Macon WD: McAdoo/Okutoyi — Akli/Cayetano . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Macon WD
Завершен
(7:6, 2:6, 0:1)
(7:6, 2:6, 0:1)
1 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Akli/Cayetano - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - McAdoo/Okutoyi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Akli/Cayetano - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - McAdoo/Okutoyi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Akli/Cayetano - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - McAdoo/Okutoyi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Akli/Cayetano - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - McAdoo/Okutoyi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Akli/Cayetano - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - McAdoo/Okutoyi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Akli/Cayetano - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - McAdoo/Okutoyi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Akli/Cayetano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Akli/Cayetano - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Akli/Cayetano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Akli/Cayetano - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - McAdoo/Okutoyi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Akli/Cayetano - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - McAdoo/Okutoyi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Akli/Cayetano - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
64%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
22%
Комментарии к матчу