18.10.2025
Смотреть онлайн Денис Шаповалов - Каспер Рууд 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Стокгольм: Денис Шаповалов — Каспер Рууд, 1/2 финала . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
ATP Стокгольм
Завершен
(3:6, 2:1)
1 : 1
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Каспер Рууд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Денис Шаповалов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Каспер Рууд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Денис Шаповалов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Каспер Рууд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
63%
86%
Реализация брейк - пойнтов
25%
40%
