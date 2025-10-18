18.10.2025
Смотреть онлайн Caroline Manzi - Josephine Kunz 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boca Raton Women: Caroline Manzi — Josephine Kunz, 1/2 финала . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:25 по московскому времени и пройдет на корте Rick Macci Tennis Center - Court 12.
МСК, 1/2 финала, Корт: Rick Macci Tennis Center - Court 12
UTR Pro Boca Raton Women
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Caroline Manzi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Josephine Kunz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Josephine Kunz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Josephine Kunz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Caroline Manzi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Caroline Manzi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Josephine Kunz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Caroline Manzi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Josephine Kunz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Josephine Kunz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Josephine Kunz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Josephine Kunz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Caroline Manzi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Josephine Kunz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Caroline Manzi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Caroline Manzi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Josephine Kunz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Josephine Kunz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Caroline Manzi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Josephine Kunz - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
55%
68%
Реализация брейк - пойнтов
43%
45%
