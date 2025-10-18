Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Gabriella Harper - Avery Arant 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boca Raton Women: Gabriella HarperAvery Arant, 1/2 финала . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени .

МСК, 1/2 финала
UTR Pro Boca Raton Women
Gabriella Harper
Завершен
(7:5, 2:6, 6:2)
2 : 1
18 октября 2025
Avery Arant
Игры 1/2 финала
00:55
США Рэйчел Гайлис Франция Louane Lutringer
2
0
6
1
6
0
Завершен
Комментарии к матчу
