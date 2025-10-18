Смотреть онлайн Карлос Алкараз Гарфия - Янник Синнер 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Six Kings Slam: Карлос Алкараз Гарфия — Янник Синнер, Финал . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:40 по московскому времени и пройдет на корте Center Stage.