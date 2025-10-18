18.10.2025
Смотреть онлайн Карлос Алкараз Гарфия - Янник Синнер 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Six Kings Slam: Карлос Алкараз Гарфия — Янник Синнер, Финал . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:40 по московскому времени и пройдет на корте Center Stage.
МСК, Финал, Корт: Center Stage
Six Kings Slam
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
18 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Янник Синнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Carlos Alcaraz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Янник Синнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Янник Синнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Carlos Alcaraz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Carlos Alcaraz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Carlos Alcaraz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Янник Синнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Carlos Alcaraz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Янник Синнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Carlos Alcaraz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Янник Синнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
62%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
