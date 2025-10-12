12.10.2025
Смотреть онлайн Сяо-Ди Ю - Карол Янгсух Ли 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Kunshan: Сяо-Ди Ю — Карол Янгсух Ли . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Kunshan
Завершен
(4:6, 5:6)
0 : 2
12 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Carol Young Suh Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Carol Young Suh Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Сяо-Ди Ю
Карол Янгсух Ли
0 побед
1 победа
0%
100%
20.06.2025
Сяо-Ди Ю
0:2
Карол Янгсух Ли
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
57%
66%
Реализация брейк - пойнтов
80%
43%
Комментарии к матчу