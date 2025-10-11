Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Samaya Smith - Rachael Phelan 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Samaya SmithRachael Phelan, 1/2 финала . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:35 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.

МСК, 1/2 финала, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Samaya Smith
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
11 октября 2025
Rachael Phelan
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Samaya Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Samaya Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Samaya Smith - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Samaya Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Samaya Smith - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Rachael Phelan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Samaya Smith - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Samaya Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Samaya Smith - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Samaya Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Samaya Smith - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Rachael Phelan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Samaya Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Samaya Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
85%
40%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
