11.10.2025
Смотреть онлайн Ирина Шиманович - Марина Стакушич 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Edmond: Ирина Шиманович — Марина Стакушич . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:44 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Edmond
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
11 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марина Стакушич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ирина Шиманович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Марина Стакушич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Марина Стакушич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Марина Стакушич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ирина Шиманович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Марина Стакушич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ирина Шиманович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Марина Стакушич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Марина Стакушич - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
57%
73%
Реализация брейк - пойнтов
29%
55%
Комментарии к матчу