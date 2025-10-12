12.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Redding: Лиа Ма — Кришанант Махендран . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:31 по московскому времени .
ITF W35 Redding
Завершен
(6:3, 4:6, 6:0)
2 : 1
12 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лиа Ма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лиа Ма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лиа Ма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Кришанант Махендран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Кришанант Махендран - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лиа Ма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кришанант Махендран - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Лиа Ма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Лиа Ма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кришанант Махендран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Кришанант Махендран - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лиа Ма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Лиа Ма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Кришанант Махендран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лиа Ма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Лиа Ма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Кришанант Махендран - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кришанант Махендран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Кришанант Махендран - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Лиа Ма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Лиа Ма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Лиа Ма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Лиа Ма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Лиа Ма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Лиа Ма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
70%
44%
Реализация брейк - пойнтов
54%
31%
