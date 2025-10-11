Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Андре Илаган - Edward Winter 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Fairfield: Андре ИлаганEdward Winter, 1/2 финала . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на корте Kennedy-Grossman.

МСК, 1/2 финала, Корт: Kennedy-Grossman
Challenger Fairfield
Андре Илаган
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
11 октября 2025
Edward Winter
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Андре Илаган - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Андре Илаган - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Андре Илаган - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Андре Илаган - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Андре Илаган - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
54%
79%
Реализация брейк - пойнтов
17%
24%
Игры 1/2 финала
12.10
США Гарретт Джонс Япония Джей Дилан Хара Фриенд
0
2
3
6
3
6
Завершен
11.10
США Андре Илаган Австралия Edward Winter
0
2
3
6
2
6
Завершен
Рейтинг WTA