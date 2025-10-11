11.10.2025
Смотреть онлайн Андре Илаган - Edward Winter 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Fairfield: Андре Илаган — Edward Winter, 1/2 финала . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на корте Kennedy-Grossman.
МСК, 1/2 финала, Корт: Kennedy-Grossman
Challenger Fairfield
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
11 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Андре Илаган - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Андре Илаган - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Андре Илаган - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Андре Илаган - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Андре Илаган - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
54%
79%
Реализация брейк - пойнтов
17%
24%
