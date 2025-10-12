12.10.2025
Смотреть онлайн Гарретт Джонс - Джей Дилан Хара Фриенд 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Fairfield: Гарретт Джонс — Джей Дилан Хара Фриенд, 1/2 финала . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на корте Kennedy-Grossman.
МСК, 1/2 финала, Корт: Kennedy-Grossman
Challenger Fairfield
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
12 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гарретт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Гарретт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Jay D H Friend - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Гарретт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Гарретт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Гарретт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Гарретт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Jay D H Friend - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
61%
63%
Реализация брейк - пойнтов
17%
57%
