Смотреть онлайн Гарретт Джонс - Джей Дилан Хара Фриенд 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Fairfield: Гарретт Джонс — Джей Дилан Хара Фриенд, 1/2 финала . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на корте Kennedy-Grossman.