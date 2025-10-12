Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Гарретт Джонс - Джей Дилан Хара Фриенд 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Fairfield: Гарретт ДжонсДжей Дилан Хара Фриенд, 1/2 финала . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на корте Kennedy-Grossman.

МСК, 1/2 финала, Корт: Kennedy-Grossman
Challenger Fairfield
Гарретт Джонс
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
12 октября 2025
Джей Дилан Хара Фриенд
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гарретт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Гарретт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Jay D H Friend - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Гарретт Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Гарретт Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Гарретт Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Гарретт Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Jay D H Friend - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
61%
63%
Реализация брейк - пойнтов
17%
57%
Игры 1/2 финала
12.10
США Гарретт Джонс Япония Джей Дилан Хара Фриенд
0
2
3
6
3
6
Завершен
11.10
США Андре Илаган Австралия Edward Winter
0
2
3
6
2
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
WTA Ухань
WTA Ухань
Китай
ATP Шанхай
ATP Шанхай
Китай
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA