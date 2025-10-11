Смотреть онлайн Di Nenno/Augsburger - Galan/Chingotto 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Milan: Di Nenno/Augsburger — Galan/Chingotto, Полуфинал . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.