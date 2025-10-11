11.10.2025
Смотреть онлайн Di Nenno/Augsburger - Galan/Chingotto 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Milan: Di Nenno/Augsburger — Galan/Chingotto, Полуфинал . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Полуфинал, Корт: Center Court
Premier Padel Milan
Завершен
(6:7, 4:4)
0 : 1
11 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Augsburger/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Augsburger/Di Nenno - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Augsburger/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Augsburger/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Galan/Chingotto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Galan/Chingotto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Augsburger/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Augsburger/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Augsburger/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Augsburger/Di Nenno - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Augsburger/Di Nenno - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Galan/Chingotto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Augsburger/Di Nenno - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Di Nenno/Augsburger
Galan/Chingotto
1 победа
0 побед
100%
0%
05.09.2025
Di Nenno/Augsburger
2:0
Galan/Chingotto
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
64%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
25%
Игры Полуфинал
