11.10.2025
Смотреть онлайн Herazo/Hoedt - Наварро/Хинохоса Гомез 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Santa Tecla WD: Herazo/Hoedt — Наварро/Хинохоса Гомез . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Santa Tecla WD
Завершен
(5:7, 6:2, 0:1)
1 : 2
11 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Наварро/Хинохоса Гомез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Herazo/Hoedt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Herazo/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Herazo/Hoedt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Наварро/Хинохоса Гомез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Наварро/Хинохоса Гомез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Наварро/Хинохоса Гомез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Наварро/Хинохоса Гомез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Herazo/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Herazo/Hoedt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Наварро/Хинохоса Гомез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Наварро/Хинохоса Гомез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Наварро/Хинохоса Гомез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Herazo/Hoedt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Herazo/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Наварро/Хинохоса Гомез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Herazo/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Herazo/Hoedt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Herazo/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Herazo/Hoedt - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
58%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
