Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.10.2025

Смотреть онлайн Herazo/Hoedt - Наварро/Хинохоса Гомез 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Santa Tecla WD: Herazo/HoedtНаварро/Хинохоса Гомез . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Santa Tecla WD
Herazo/Hoedt
Завершен
(5:7, 6:2, 0:1)
1 : 2
11 октября 2025
Наварро/Хинохоса Гомез
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Наварро/Хинохоса Гомез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Herazo/Hoedt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Herazo/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Herazo/Hoedt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Наварро/Хинохоса Гомез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Наварро/Хинохоса Гомез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Наварро/Хинохоса Гомез - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Наварро/Хинохоса Гомез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Herazo/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Herazo/Hoedt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Наварро/Хинохоса Гомез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Наварро/Хинохоса Гомез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Наварро/Хинохоса Гомез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Herazo/Hoedt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Herazo/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Наварро/Хинохоса Гомез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Herazo/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Herazo/Hoedt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Herazo/Hoedt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Herazo/Hoedt - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
58%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
WTA Ухань
WTA Ухань
Китай
ATP Шанхай
ATP Шанхай
Китай
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA