Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Акаша Урхобо - Франческа Пейс 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Redding: Акаша УрхобоФранческа Пейс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Redding
Акаша Урхобо
Завершен
(6:4, 6:7, 2:6)
1 : 2
12 октября 2025
Франческа Пейс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Акаша Урхобо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Акаша Урхобо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Акаша Урхобо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Акаша Урхобо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Акаша Урхобо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Акаша Урхобо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Акаша Урхобо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
5
2
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
67%
66%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
ATP Файналс - МП
ATP Файналс - МП
иконка Популярные матчи
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00
Dplus KIA Dplus KIA
G2 Esports G2 Esports
10 Ноября
23:30
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
FaZe FaZe
Team BDS Team BDS
10 Ноября
23:30
ENTERPRISE ENTERPRISE
FURIA FURIA
10 Ноября
23:30
ALLINNERS ALLINNERS
Nemiga Nemiga
10 Ноября
21:00
Челмсфорд Челмсфорд
Хорнчерч Хорнчерч
10 Ноября
22:45
Runa Team Runa Team
Royal Jelly Royal Jelly
10 Ноября
22:00
Янник Синнер Янник Синнер
Феликс Огер Алиассим Феликс Огер Алиассим
10 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA