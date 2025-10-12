Текстовая трансляция

Гейм 1 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Акаша Урхобо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 5 - Акаша Урхобо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 6 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Акаша Урхобо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Акаша Урхобо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Акаша Урхобо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Акаша Урхобо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 21 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Акаша Урхобо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 25 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 27 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 30 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40