12.10.2025
Смотреть онлайн Акаша Урхобо - Франческа Пейс 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Redding: Акаша Урхобо — Франческа Пейс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Redding
Завершен
(6:4, 6:7, 2:6)
1 : 2
12 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Акаша Урхобо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Акаша Урхобо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Акаша Урхобо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Акаша Урхобо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Акаша Урхобо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Акаша Урхобо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Франческа Пейс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Акаша Урхобо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Акаша Урхобо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Франческа Пейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Франческа Пейс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
67%
66%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу