11.10.2025
Смотреть онлайн Кадинс Брейс - Элизабет Мандлик 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Edmond: Кадинс Брейс — Элизабет Мандлик . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Edmond
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
11 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Элизабет Мандлик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кадинс Брейс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кадинс Брейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Кадинс Брейс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Элизабет Мандлик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Элизабет Мандлик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Элизабет Мандлик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Кадинс Брейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Элизабет Мандлик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Кадинс Брейс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Элизабет Мандлик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
47%
58%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
Комментарии к матчу