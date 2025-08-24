24.08.2025
Смотреть онлайн Donald Hall - Maximilian Wuelfing 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Donald Hall — Maximilian Wuelfing, 1/2 финала . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, 1/2 финала, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(3:6, 6:3, 2:6)
1 : 2
24 августа 2025
Комментарии к матчу