
24.08.2025

Смотреть онлайн Ботик ван де Зандшульп - Мартон Фучович 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАATP Уинстон-Салем: Ботик ван де ЗандшульпМартон Фучович, Финал . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.

МСК, Финал, Корт: Stadium
ATP Уинстон-Салем
Ботик ван де Зандшульп
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
24 августа 2025
Мартон Фучович
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартон Фучович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мартон Фучович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мартон Фучович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мартон Фучович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мартон Фучович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мартон Фучович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Мартон Фучович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Мартон Фучович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мартон Фучович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мартон Фучович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мартон Фучович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Мартон Фучович - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
4
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
74%
72%
Реализация брейк - пойнтов
60%
57%
Комментарии к матчу
