23.08.2025
Смотреть онлайн Ботик ван де Зандшульп - Мпетши Джованни Перрикар 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Уинстон-Салем: Ботик ван де Зандшульп — Мпетши Джованни Перрикар, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/2 финала, Корт: Stadium
ATP Уинстон-Салем
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мпетши Джованни Перрикар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мпетши Джованни Перрикар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мпетши Джованни Перрикар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мпетши Джованни Перрикар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мпетши Джованни Перрикар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Мпетши Джованни Перрикар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мпетши Джованни Перрикар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Мпетши Джованни Перрикар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Мпетши Джованни Перрикар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
6
7
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
81%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
