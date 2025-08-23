Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Kotaro Mochizuki - Даисуке Инагава 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Kotaro MochizukiДаисуке Инагава, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 01.

МСК, 1/2 финала, Корт: KPI Park - Court 01
UTR Pro Yokohama
Kotaro Mochizuki
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
23 августа 2025
Даисуке Инагава
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даисуке Инагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

История последних встреч

Kotaro Mochizuki
Kotaro Mochizuki
Даисуке Инагава
Kotaro Mochizuki
1 победа
0 побед
100%
0%
26.09.2025
Kotaro Mochizuki
Kotaro Mochizuki
2:0
Даисуке Инагава
Даисуке Инагава
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
79%
38%
Реализация брейк - пойнтов
46%
100%
Игры 1/2 финала
07.02
Япония Ямато Суеока Япония Кента Накамура
1
0
1
0
Завершен
07.02
Япония Нацуки Ямамото Япония Сейя Наканиши
1
0
4
3
Завершен
07.02
Япония Shota Shima Япония Christopher Kosei Ono
2
0
6
4
6
2
Завершен
07.02
Япония Юитиро Инуи Япония Yoshinori Kobayashi
2
0
6
0
7
6
Завершен
07.02
Япония Дайсуке Сумизава Австралия Хин Кванг Хин Фам
0
2
3
6
3
6
Завершен
07.02
Япония Такэто Такамисава Япония Masaki Ishikawa
1
2
6
4
1
6
2
6
Завершен
07.02
Япония Юга Тасиро Япония Kotaro Mochizuki
0
2
2
6
0
6
Завершен
07.02
Япония Ретаро Мацумура Япония Koyu Yanagi
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
