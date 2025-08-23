23.08.2025
Смотреть онлайн Kotaro Mochizuki - Даисуке Инагава 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Kotaro Mochizuki — Даисуке Инагава, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 01.
МСК, 1/2 финала, Корт: KPI Park - Court 01
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даисуке Инагава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Kotaro Mochizuki
Даисуке Инагава
1 победа
0 побед
100%
0%
26.09.2025
Kotaro Mochizuki
2:0
Даисуке Инагава
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
79%
38%
Реализация брейк - пойнтов
46%
100%
