23.08.2025
Смотреть онлайн Ruby Ward - Кирра Бонд-Скотт 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast (W): Ruby Ward — Кирра Бонд-Скотт, Финал . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, Финал
UTR Pro Gold Coast (W)
Завершен
(6:3, 6:3)
(6:3, 6:3)
2 : 0
23 августа 2025
История последних встреч
Ruby Ward
Кирра Бонд-Скотт
1 победа
0 побед
100%
0%
24.08.2025
Кирра Бонд-Скотт
0:2
Ruby Ward
Комментарии к матчу