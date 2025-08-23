23.08.2025
Смотреть онлайн Алексей Штенгелов - Oliver Welch 23.08.2025. Прямая трансляция
МСК, Финал, Корт: Queens Park - Court 7
UTR Pro Gold Coast
Завершен
(6:3, 5:7, 1:6)
1 : 2
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Oliver Welch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Алексей Штенгелов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Oliver Welch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Oliver Welch - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алексей Штенгелов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алексей Штенгелов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Oliver Welch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Алексей Штенгелов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Oliver Welch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Oliver Welch - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Oliver Welch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Oliver Welch - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Oliver Welch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Oliver Welch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Oliver Welch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Oliver Welch - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Oliver Welch - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Oliver Welch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Oliver Welch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Oliver Welch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
63%
64%
Реализация брейк - пойнтов
36%
50%
