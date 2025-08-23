Текстовая трансляция

Гейм 1 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Miho Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 4 - Miho Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Miho Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Natsuki Yamagami - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Natsuki Yamagami - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Miho Ono - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Miho Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - Natsuki Yamagami - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Natsuki Yamagami - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Miho Ono - взял свою подачу со счетом 15-40