23.08.2025
Смотреть онлайн Miho Ono - Natsuki Yamagami 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Miho Ono — Natsuki Yamagami, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 06.
МСК, 1/2 финала, Корт: KPI Park - Court 06
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Miho Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Miho Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Miho Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Natsuki Yamagami - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Natsuki Yamagami - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Miho Ono - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Miho Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Natsuki Yamagami - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Natsuki Yamagami - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Natsuki Yamagami - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Miho Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Natsuki Yamagami - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
44%
49%
Реализация брейк - пойнтов
40%
58%
