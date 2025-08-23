23.08.2025
Смотреть онлайн Коки Мацуда - Такэто Такамисава 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Коки Мацуда — Такэто Такамисава, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 03.
МСК, 1/2 финала, Корт: KPI Park - Court 03
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
67%
62%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
