Смотреть онлайн Коки Мацуда - Такэто Такамисава 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Коки Мацуда — Такэто Такамисава, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 03.