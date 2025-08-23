Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.08.2025

Смотреть онлайн Коки Мацуда - Такэто Такамисава 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Коки МацудаТакэто Такамисава, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 03.

МСК, 1/2 финала, Корт: KPI Park - Court 03
UTR Pro Yokohama
Коки Мацуда
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
23 августа 2025
Такэто Такамисава
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Такэто Такамисава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Такэто Такамисава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
6
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
67%
62%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
Игры 1/2 финала
07.02
Япония Ямато Суеока Япония Кента Накамура
1
0
1
0
Завершен
07.02
Япония Нацуки Ямамото Япония Сейя Наканиши
1
0
4
3
Завершен
07.02
Япония Shota Shima Япония Christopher Kosei Ono
2
0
6
4
6
2
Завершен
07.02
Япония Юитиро Инуи Япония Yoshinori Kobayashi
2
0
6
0
7
6
Завершен
07.02
Япония Дайсуке Сумизава Австралия Хин Кванг Хин Фам
0
2
3
6
3
6
Завершен
07.02
Япония Такэто Такамисава Япония Masaki Ishikawa
1
2
6
4
1
6
2
6
Завершен
07.02
Япония Юга Тасиро Япония Kotaro Mochizuki
0
2
2
6
0
6
Завершен
07.02
Япония Ретаро Мацумура Япония Koyu Yanagi
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Кремонезе Кремонезе
22 Февраля
22:45
Вильярреал Вильярреал
Валенсия Валенсия
22 Февраля
23:00
Страсбург Страсбург
Лион Лион
22 Февраля
22:45
Бруклин Нетс Бруклин Нетс
Атланта Хокс Атланта Хокс
22 Февраля
23:40
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
22 Февраля
23:40
Торонто Рэпторс Торонто Рэпторс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
22 Февраля
23:40
Aurora Aurora
Team Falcons Team Falcons
22 Февраля
22:30
ФК Порту ФК Порту
Риу Ави Риу Ави
22 Февраля
23:30
Team Vitality Team Vitality
NRG NRG
22 Февраля
22:45
GIANTX GIANTX
FUT FUT
22 Февраля
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA