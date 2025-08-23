Текстовая трансляция

Гейм 1 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Энн Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 9 - Энн Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Ван Синьюй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Энн Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 16 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 22 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 24 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 25 - Энн Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 27 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 29 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 30 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40