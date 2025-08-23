Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Энн Ли - Ван Синьюй 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАWTA Кливленд: Энн ЛиВан Синьюй, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.

МСК, 1/2 финала, Корт: Stadium
WTA Кливленд
Энн Ли
Завершен
(6:3, 5:7, 6:4)
2 : 1
23 августа 2025
Ван Синьюй
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Энн Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Энн Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ван Синьюй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Энн Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Ван Синьюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Энн Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Ван Синьюй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Энн Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Энн Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
3
2
Двойные ошибки
1
10
Выигрыш первой подачи
72%
62%
Реализация брейк - пойнтов
38%
62%
