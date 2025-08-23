Смотреть онлайн Алисия Паркс - Диана Шнайдер 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — WTA Монтеррей: Алисия Паркс — Диана Шнайдер, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.