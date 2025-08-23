23.08.2025
Смотреть онлайн Алисия Паркс - Диана Шнайдер 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — WTA Монтеррей: Алисия Паркс — Диана Шнайдер, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, 1/2 финала, Корт: Estadio
WTA Монтеррей
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алисия Паркс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Диана Шнайдер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Диана Шнайдер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Диана Шнайдер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Диана Шнайдер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Диана Шнайдер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Диана Шнайдер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Диана Шнайдер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Диана Шнайдер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Алисия Паркс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Диана Шнайдер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Диана Шнайдер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Алисия Паркс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Диана Шнайдер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Диана Шнайдер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Алисия Паркс
Диана Шнайдер
1 победа
0 побед
100%
0%
08.02.2026
Диана Шнайдер
-:-
Алисия Паркс
Статистика матча
Эйсы
13
1
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
74%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
40%
Комментарии к матчу