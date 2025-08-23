23.08.2025
Смотреть онлайн Sae Noguchi - Сэра Нисимото 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Sae Noguchi — Сэра Нисимото, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 04.
МСК, 1/2 финала, Корт: KPI Park - Court 04
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Sae Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Сэра Нисимото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Sae Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Sae Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
52%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
