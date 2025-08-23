Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Сорана Кырстя - Анастасия Захарова 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАWTA Кливленд: Сорана КырстяАнастасия Захарова, 1/2 финала . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.

МСК, 1/2 финала, Корт: Stadium
WTA Кливленд
Сорана Кырстя
Завершен
(6:1, 7:5)
2 : 0
23 августа 2025
Анастасия Захарова
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Сорана Кырстя - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Сорана Кырстя - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Сорана Кырстя - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Сорана Кырстя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Сорана Кырстя - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
5
0
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
83%
58%
Реализация брейк - пойнтов
71%
67%
