23.08.2025
Смотреть онлайн Daniel Hammond - Томас Кардона Эррера 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Daniel Hammond — Томас Кардона Эррера . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 05.
МСК, Корт: Hurd Tennis Center - Court 05
UTR Pro Waco
Завершен
(7:6, 3:6, 1:6)
(7:6, 3:6, 1:6)
1 : 2
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томас Кардона Эррера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Daniel Hammond - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Томас Кардона Эррера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Daniel Hammond - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Томас Кардона Эррера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Томас Кардона Эррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Томас Кардона Эррера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Daniel Hammond - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Daniel Hammond - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Daniel Hammond - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Томас Кардона Эррера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Daniel Hammond - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Daniel Hammond - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Daniel Hammond - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Томас Кардона Эррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Томас Кардона Эррера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Томас Кардона Эррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Томас Кардона Эррера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Томас Кардона Эррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Daniel Hammond - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Томас Кардона Эррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Томас Кардона Эррера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Daniel Hammond - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Томас Кардона Эррера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Томас Кардона Эррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Томас Кардона Эррера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Томас Кардона Эррера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Томас Кардона Эррера - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
5
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
59%
80%
Реализация брейк - пойнтов
60%
70%
Комментарии к матчу