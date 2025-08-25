Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.08.2025

Смотреть онлайн Джордан Томпсон - Корентин Мутет 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUS Open (м), Открытый чемпионат США: Джордан ТомпсонКорентин Мутет, 1/64 финала . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 7.

МСК, 1/64 финала, Корт: Court 7
US Open (м), Открытый чемпионат США
Джордан Томпсон
Завершен
(6:2, 6:4, 1:6, 6:3)
3 : 1
25 августа 2025
Корентин Мутет
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 34 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
10
4
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
71%
68%
Реализация брейк - пойнтов
36%
38%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Интер Милан Интер Милан
Будё-Глимт Будё-Глимт
24 Февраля
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Брюгге Брюгге
24 Февраля
20:45
Ньюкасл Ньюкасл
ФК Карабах ФК Карабах
24 Февраля
23:00
ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
Лександ ИФ Лександ ИФ
24 Февраля
21:00
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Олимпиакос Олимпиакос
24 Февраля
23:00
Aurora Aurora
Team Liquid Team Liquid
24 Февраля
22:30
Слепск Сувалки Слепск Сувалки
Варта Заверце Варта Заверце
24 Февраля
22:00
Суонси Суонси
Престон Престон
24 Февраля
22:45
Донкастер Донкастер
Лутон Лутон
24 Февраля
22:45
Данди Юнайтед Данди Юнайтед
Абердин Абердин
24 Февраля
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA