25.08.2025
Смотреть онлайн Джордан Томпсон - Корентин Мутет 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — US Open (м), Открытый чемпионат США: Джордан Томпсон — Корентин Мутет, 1/64 финала . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 7.
МСК, 1/64 финала, Корт: Court 7
US Open (м), Открытый чемпионат США
Завершен
(6:2, 6:4, 1:6, 6:3)
3 : 1
25 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 34 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
10
4
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
71%
68%
Реализация брейк - пойнтов
36%
38%
Комментарии к матчу