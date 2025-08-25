Текстовая трансляция

Гейм 1 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 21 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Корентин Мутет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 28 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 30 - Джордан Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 31 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 32 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 33 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40