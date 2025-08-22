Текстовая трансляция

Гейм 1 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Иван Денисов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Стефан Палоси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Стефан Палоси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Стефан Палоси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Иван Денисов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 15 - Иван Денисов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Стефан Палоси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Иван Денисов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 24 - Стефан Палоси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0