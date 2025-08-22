22.08.2025
Смотреть онлайн Стефан Палоси - Иван Денисов 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Arad: Стефан Палоси — Иван Денисов . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Arad
Завершен
(6:2, 3:6, 6:2)
2 : 1
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Иван Денисов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Стефан Палоси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Стефан Палоси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Стефан Палоси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Иван Денисов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Иван Денисов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Стефан Палоси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Иван Денисов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Иван Денисов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Стефан Палоси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
73%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
Комментарии к матчу