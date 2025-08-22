Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Loles Carbo Chova - Мелисса Бойден 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Loles Carbo ChovaМелисса Бойден, 1/2 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 02.

МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 02
UTR Pro Budapest Women
Loles Carbo Chova
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
22 августа 2025
Мелисса Бойден
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мелисса Бойден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Мелисса Бойден - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мелисса Бойден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Loles Carbo Chova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Loles Carbo Chova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мелисса Бойден - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мелисса Бойден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Мелисса Бойден - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Loles Carbo Chova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мелисса Бойден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Loles Carbo Chova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мелисса Бойден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мелисса Бойден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Loles Carbo Chova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мелисса Бойден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Мелисса Бойден - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мелисса Бойден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
44%
68%
Реализация брейк - пойнтов
40%
75%
