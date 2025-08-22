22.08.2025
Смотреть онлайн Lomakin/Zhu - Fitriadi/Junhyeon Lee 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Lomakin/Zhu — Fitriadi/Junhyeon Lee . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fitriadi/Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Fitriadi/Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Lomakin/Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Fitriadi/Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Lomakin/Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Fitriadi/Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Fitriadi/Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Fitriadi/Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Fitriadi/Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Fitriadi/Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Lomakin/Zhu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Fitriadi/Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Fitriadi/Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Lomakin/Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Lomakin/Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Fitriadi/Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Fitriadi/Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
50%
66%
Реализация брейк - пойнтов
11%
71%
Комментарии к матчу