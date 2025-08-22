22.08.2025
Смотреть онлайн Бояна Маринкович - Каролина Кубанова 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Бояна Маринкович — Каролина Кубанова, 1/2 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:40 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 02.
МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 02
UTR Pro Budapest Women
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
22 августа 2025
Комментарии к матчу