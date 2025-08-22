Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Джоэл Шварцлер - Марат Шарипов 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Джоэл ШварцлерМарат Шарипов, 1/2 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
Challenger Sofia
Джоэл Шварцлер
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
22 августа 2025
Марат Шарипов
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Марат Шарипов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Марат Шарипов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Марат Шарипов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Марат Шарипов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
5
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
70%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA