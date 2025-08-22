22.08.2025
Смотреть онлайн Aneta Holubova - Мэй Фадида 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Aneta Holubova — Мэй Фадида, 1/2 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 06.
МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 06
UTR Pro Budapest Women
Завершен
(6:1, 7:6)
2 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aneta Holubova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Aneta Holubova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Aneta Holubova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мэй Фадида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Aneta Holubova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Aneta Holubova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Aneta Holubova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Aneta Holubova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мэй Фадида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Aneta Holubova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Aneta Holubova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Мэй Фадида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мэй Фадида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Aneta Holubova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мэй Фадида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мэй Фадида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Aneta Holubova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Aneta Holubova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Мэй Фадида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
14
2
Выигрыш первой подачи
64%
41%
Реализация брейк - пойнтов
75%
43%
