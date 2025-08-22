22.08.2025
Смотреть онлайн Юлия Тержииска - Виктория Бородулина 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Юлия Тержииска — Виктория Бородулина, 1/2 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:15 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 01.
МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 01
UTR Pro Budapest Women
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
22 августа 2025
История последних встреч
Юлия Тержииска
Виктория Бородулина
0 побед
1 победа
0%
100%
20.01.2026
Юлия Тержииска
-:-
Виктория Бородулина
