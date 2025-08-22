22.08.2025
Смотреть онлайн Джори Де Луре - Мис Роттгеринг 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Джори Де Луре — Мис Роттгеринг . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мис Роттгеринг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Джори Де Луре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джори Де Луре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джори Де Луре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джори Де Луре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Джори Де Луре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джори Де Луре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джори Де Луре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
83%
44%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу